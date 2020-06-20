НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски относительно достаточности капитала, из них 2 государственных

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Национальный банк провел экспресс-стресс-тест относительно стабильности банков, по результатам которого 7 частных и 2 государственных банка показали риски по достаточности капитала. В тестировании НБУ закладывал условия, более жесткие, чем годовой макропрогноз.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время Отчета о финансовой стабильности.
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“Сейчас мы провели экспресс-стресс-тест, и условия, которые мы заложили, были более жесткими, чем наш макроэкономический прогноз. Мы увидели, что 9 банков имеют определенные риски по соблюдению нормативов капитала. Означает ли это, что эти банки несут угрозу финансовой стабильности? Нет. 2 из них – госбанки, и государство гарантирует их платежеспособность. Доля остальных 7 банков в банковском секторе менее 5%, поэтому мы не ожидаем каких-то потрясений”, – сообщает Рожкова.
Также она призвала все банки реально оценивать свои активы, признавать убытки и вовремя формировать резервы, а также временно не выплачивать дивиденды акционерам, чтобы иметь достаточный буфер для поглощения потенциальных убытков.
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