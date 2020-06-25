Квартира или дом в пригороде: что лучше покупать для сдачи в аренду (инфографика)

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Карантин активизировал спрос на аренду домов, который подогревался и традиционным началом сезона. Выгодно ли покупать дома с целью последующей сдачи в аренду или лучше купить квартиру в Киеве?
Об этом пишет портал 100realty.ua.
Как карантин повлиял на цены домов. Несмотря на введение ограничительных мер в стране, рынок покупки домов «пострадал» меньше всего по сравнению с другими.
Не изменились в цене и квартиры в столице. Также есть торг в пределах 5-20%.
Бюджет покупки. Сумма, которая необходима для покупки дома с нормальными характеристиками, который будет интересен арендаторам и бюджет для покупки рентабельной квартиры – отличается.
Чтобы купить однокомнатную квартиру в столице с интересными для арендаторов характеристиками (удобная планировка, близость к метро и рекреационным зонам, развитая инфраструктура и т.д.) нужно 50-80 тыс. долл.
Рентабельность и срок окупаемости дома и квартиры. Срок окупаемости при покупке дома для последующей сдачи в аренду достаточно длительный – более 10 лет. Для сравнения квартира в таком случае может окупиться за 5-8 лет.
В то же время дом в случае покупки для сдачи в аренду не всегда может окупиться вовсе, поскольку обслуживание дома стоит немало, а спрос на аренду загородного жилья в основном есть только 3-6 месяцев в году, часто это аренда дома на лето.
За эти же деньги можно сдавать квартиру в Киеве, при этом спрос будет всегда, а обслуживание будет доступнее.
Если рассчитать все расходы и возможные доходы, риски при сдаче в аренду, то лучше покупать квартиру, чем дом.
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