НБУ до конца года ожидает самых низких в истории Украины процентов по кредитам

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НБУ ожидает до конца года самых низких в истории Украины процентных ставок по кредитам. Это произойдет при условии сохранения макроэкономической стабильности.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время Отчета о финансовой стабильности.
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“После снижения учетной ставки мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам (и уже есть одноцифровые ставки по депозитам). Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов”, – сказала она.
Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то мы до конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам”, – подчеркнула заместитель главы НБУ.
Рожкова отметила, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка, а также стабильной работе банковского сектора.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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