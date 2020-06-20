НБУ до конца года ожидает самых низких в истории Украины процентов по кредитам

НБУ ожидает до конца года самых низких в истории Украины процентных ставок по кредитам. Это произойдет при условии сохранения макроэкономической стабильности.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время Отчета о финансовой стабильности.

Читайте также: Украинцы не готовы брать долгосрочные кредиты – банкиры

“После снижения учетной ставки мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам (и уже есть одноцифровые ставки по депозитам). Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов”, – сказала она.

Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то мы до конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам”, – подчеркнула заместитель главы НБУ.

Рожкова отметила, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка, а также стабильной работе банковского сектора.

Справка Finance.ua:

Напомним, нардепы запретили начислять штрафы по кредитам во время карантина.

Кабинет Министров принял постановление, которым изменяется порядок предоставления Доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса. Снято несколько ограничений.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.