0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 214 0

В отделениях Новой почты можно будет получать денежные перевод из-за границы

В отделениях Новой почты можно будет получать денежные перевод из-за границы

В отделениях Новой почты теперь можно получить международные денежные переводы RIA.

Об этом Finance.ua сообщила компания.

Компания Пост Финанс, входящая в группу компаний Новая почта, с июня запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях Новой почты.

Переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA.

Чтобы получить денежный перевод RIA:

  • нужно обратиться в пункты предоставления финансовых услуг компании Пост Финанс, которые находятся в отделениях Новой почты;
  • сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт.

«По данным Национального банка Украины, сегодня более $5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы – поездами и автобусами и прочее, что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель – дать возможность украинцам за границей быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях Новой почты. Ведь отделения есть сейчас даже в небольших городках и селах», – комментирует Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс.

На первом этапе сотрудничества Пост Финанс и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте.

В ближайшее время планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за рубеж.

Напомним, что за время карантина “Новая почта” закрыла часть отделений из-за нового коронавируса, однако ввела определенные ограничения и защитные меры.

Справка Finance.ua:

  • ООО «ПОСТ ФИНАНС» (разработала и развивает платежную систему NovaPay) входит в группу компаний «Новая почта» и с 2014 года работает на рынке Украины.
  • Ранее сообщалось, что компания “Новая Почта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний “Новая Почта”, расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.