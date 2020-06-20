В отделениях Новой почты можно будет получать денежные перевод из-за границы

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В отделениях Новой почты теперь можно получить международные денежные переводы RIA.
Об этом Finance.ua сообщила компания.
Компания Пост Финанс, входящая в группу компаний Новая почта, с июня запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях Новой почты.
Переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA.
Чтобы получить денежный перевод RIA:
«По данным Национального банка Украины, сегодня более $5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы – поездами и автобусами и прочее, что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель – дать возможность украинцам за границей быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях Новой почты. Ведь отделения есть сейчас даже в небольших городках и селах», – комментирует Андрей Кривошапко, СЕО Пост Финанс.
На первом этапе сотрудничества Пост Финанс и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте.
В ближайшее время планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за рубеж.
Напомним, что за время карантина “Новая почта” закрыла часть отделений из-за нового коронавируса, однако ввела определенные ограничения и защитные меры.
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