Межбанк: как Нафтогаз может повлиять на рынок

Валютный рынок в среду продолжит эстафету вторника в части роста активности клиентов и самих банков. Причин несколько:

1) Расчеты с Минфином Украины по аукциону ОВГЗ. Сегодня покупатели должны перечислить порядка 6,2 млрд гривен за купленные 23 июня облигации. Такие ресурсные потоки приведут к ситуативному увеличению дефицита гривны на межбанке,что опосредованно повлияет и на статистику валютного рынка;

2) Приближение трехдневных выходных и последующего конца месяца. Компаниям нужно торопиться закрыть свои внешнеэкономические операции перед праздниками (чтобы не зависнуть потом в нерабочий в Украине понедельник с товарами и расчетами) и вообще уже готовиться к завершению месяца, квартала и полугодия. Это также увеличит статистику операций;

3) Возможные дальнейшие продажи валюты Нафтогазом и нерезидентов. Конечно, госкомпания итак уже активно залила рынок валютой (чего стоят только, например,вчерашние распродажи доллара), но до конца месяца осталось всего несколько рабочих дней и 39 млрд гривен перечислений в бюджет еще явно не накоплены и полностью не перечислены. Поэтому, мы еще увидим Нафтогаз на валютном рынке в ближайшие дни.

В тоже время и иностранцы, привлеченные снижением котировок на торгах за счет распродаж госкомпании – активизируют свои операции по покупке доллара за счет гривны от погашения прошлых выпусков ОВГЗ. Это периодически может даже ситуативно задирать котировки межбанка в течение сегодняшней сессии;

4) Начало самых активных расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. Экспортеры очень рассчитывают на эти средства и периодически уже не спешат продавать валютную выручку,стараясь подобрать оптимально высокий курс (что с учетом распродаж Нафтогаза – достаточно проблематично). Поэтому часть экспортеров не торопится тратить валюту, предпочитая дождаться лучших времен по курсу и тратя получаемую гривну от государства. Это частично работает против гривны, но перекрывается пока операциями по продаже валюты Нафтогазом.

Сегодня межбанк снова останется полностью зависимым от поведения всего нескольких ключевых игроков и их курсовых задач. А ключевыми маркерами для валютного рынка будут: ценники НБУ при интервенциях, котировки нерезидентов и решения Нафтогаза (как клиента госбанков) о выходе/невыходе на торги с продажей доллара.

По нашим прогнозам, 24 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,55-26,75 гривен с объемами операций до $210 млн при заключении до 520-650 сделок. Если Нафтогаз продолжит продавать валюту – статистика торгов может существенно увеличится, как это произошло вчера.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,57 / 26,60

евро – 30,11 / 30,13

российский рубль – 0,3866 / 0,3872

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