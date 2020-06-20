НБУ определил, как выбирать аудиторов для судов по банкам-банкротам

НБУ определил критерии к международно признанной аудиторской фирме, которую будет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного из рынка банка.

Это предусмотрено Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” № 590-их от 13 мая 2020 года.

Закон требует от Национального банка установить критерии к аудиторской фирме, которую определяет суд для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций для определения наличия/отсутствия вреда, причиненного участнику (участникам) банка.

Критерии базируются на таких требованиях к аудиторской фирме:

наличие права на осуществление аудита финансовой отчетности банка;

принадлежность к международной аудиторской сети, которая входит в рейтинг крупнейших аудиторских сетей по объему годового дохода, опубликованного международными профессиональными изданиями Accountancy Age и/или International Accounting Bulletin;

наличие достаточного практического опыта проведения аудита банка и опыта оценочной деятельности у партнера аудиторской фирмы по оценке, которая входит в ту же международную сеть;