В интернете запустили онлайн-карту покрытия Земли спутниками Starlink

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В интернете запущена интерактивная онлайн-карта, которая показывает покрытие территории Земли действием спутников Starlink, благодаря которым уже в 2021 году планируется создание полномасштабной сети, которая будет обеспечивать в любом уголке Земли широкополосный доступ к интернету.
Карта, которую создал разработчик Грег Моренц и которая имеет открытую лицензию Массачусетского технологического института (MIT), доступна на портале droid.cafe.
Карта имеет интерактивный интерфейс, в частности, позволяет изменять угол наклона, увеличивать скорость вращения изображения Земли, а также менять некоторые другие параметры.
Как сообщалось, очередная партия спутников Starlink в количестве 58 аппаратов была запущена 13 июня текущего года. Следующий запуск 60 спутников Starlink должен состояться 25 июня в 16:39 по времени Восточного побережья США (в 22:39 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.
На сегодня компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.
В рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует вывести на орбиту около 42 тысяч спутников, которые покроют широкополосным доступом в интернет территорию всей планеты. Скорость интернета в любом уголке Земли составит 1 гигабит за секунду.
Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.
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