Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект

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Депутаты предлагают законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.
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Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в раздел ХХІ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Цель законопроекта. Проект разработан с целью комплексного решения вопроса растаможивания транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию в таможенных режимах временного ввоза или транзита, и находятся на таможенной территории Украины без надлежащего растаможивания.
Что предусмотрено. В законопроектах также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на “еврономерах”, которые уже находятся на территории Украины:
Законопроект пересматривает с 1 января 2021 года нормы уплаты и размеры транспортного сбора.
Авто, не соответствующие нормам Евро-4. Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года для старых авто ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.
Пример. При осуществлении таможенного оформления среднестатистического транспортного средства европейской регистрации (это автомобиль стоимостью 2000€, 2,5 куб. см., дизель, 2003 года выпуска) владельцем будет уплачено в Государственный бюджет Украины всего налогов в размере – 785,5 евро, в том числе:
По данным ГФС и ГТС 550 тыс. транспортных средств были вывезены за пределы таможенной территории Украины или уничтожены, или разукомплектованы (то есть не будут проходить таможенное оформление в Украине). По состоянию на 01 мая 2020 года на таможенной территории Украины в таможенных режимах временный ввоз (до одного года и на 60 дней) или транзита находится ориентировано 750 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.
Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (то есть произведенные до 1995 года) и происхождением из страны-агрессора.
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