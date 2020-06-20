Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект

Депутаты предлагают законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

Читайте также: В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей авто

Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в раздел ХХІ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Цель законопроекта. Проект разработан с целью комплексного решения вопроса растаможивания транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию в таможенных режимах временного ввоза или транзита, и находятся на таможенной территории Украины без надлежащего растаможивания.

Что предусмотрено. В законопроектах также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на “еврономерах”, которые уже находятся на территории Украины:

В течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс. грн в госбюджет.

Предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО , которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.

Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тыс грн), а транспортное средство не было произведено страной-агрессором.

Законопроект пересматривает с 1 января 2021 года нормы уплаты и размеры транспортного сбора.

Авто, не соответствующие нормам Евро-4. Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года для старых авто ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Пример. При осуществлении таможенного оформления среднестатистического транспортного средства европейской регистрации (это автомобиль стоимостью 2000€, 2,5 куб. см., дизель, 2003 года выпуска) владельцем будет уплачено в Государственный бюджет Украины всего налогов в размере – 785,5 евро, в том числе:

пошлина – 200 евро.

НДС – 398 евро.

добровольная уплата средств – 8500 грн.

По данным ГФС и ГТС 550 тыс. транспортных средств были вывезены за пределы таможенной территории Украины или уничтожены, или разукомплектованы (то есть не будут проходить таможенное оформление в Украине). По состоянию на 01 мая 2020 года на таможенной территории Украины в таможенных режимах временный ввоз (до одного года и на 60 дней) или транзита находится ориентировано 750 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.

Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (то есть произведенные до 1995 года) и происхождением из страны-агрессора.

Справка Finance.ua:

Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;

Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:

Задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн.

Кстати, если вам нужен кредит на авто, но вы хотите сэкономить свое время – воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант.