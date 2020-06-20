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Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект

Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект

Депутаты предлагают законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

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Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в раздел ХХІ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Цель законопроекта. Проект разработан с целью комплексного решения вопроса растаможивания транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию в таможенных режимах временного ввоза или транзита, и находятся на таможенной территории Украины без надлежащего растаможивания.

Что предусмотрено. В законопроектах также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на “еврономерах”, которые уже находятся на территории Украины:

  • В течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс. грн в госбюджет.
  • Предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.
  • Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тыс грн), а транспортное средство не было произведено страной-агрессором.

Законопроект пересматривает с 1 января 2021 года нормы уплаты и размеры транспортного сбора.

Авто, не соответствующие нормам Евро-4. Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года для старых авто ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Пример. При осуществлении таможенного оформления среднестатистического транспортного средства европейской регистрации (это автомобиль стоимостью 2000€, 2,5 куб. см., дизель, 2003 года выпуска) владельцем будет уплачено в Государственный бюджет Украины всего налогов в размере – 785,5 евро, в том числе:

  • пошлина – 200 евро.

  • НДС – 398 евро.
  • добровольная уплата средств – 8500 грн.

По данным ГФС и ГТС 550 тыс. транспортных средств были вывезены за пределы таможенной территории Украины или уничтожены, или разукомплектованы (то есть не будут проходить таможенное оформление в Украине). По состоянию на 01 мая 2020 года на таможенной территории Украины в таможенных режимах временный ввоз (до одного года и на 60 дней) или транзита находится ориентировано 750 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.

Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (то есть произведенные до 1995 года) и происхождением из страны-агрессора.

Справка Finance.ua:

  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;
  • За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;
  • Повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года:
    Задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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