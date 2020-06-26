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Появились изображения новейших кроссоверов от Toyota (фото)

Появились изображения новейших кроссоверов от Toyota (фото)

Японская компания работает над новыми автомобилями, причем работу ведут над электрическими моделями из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Так, недавно автопроизводитель запатентовал два новейших кроссовера, а патентные изображения уже появились в сети.

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Новинки от Toyota запланированы к выходу в ближайшие пять лет. Одна из моделей будет компактной, а второй кроссовер будет среднеразмерным.


Фото: MMR

Также не сложно предположить, что основным для этих моделей станет модульная платформа TNGA, которая изначально создавалась с прицелом на электрификацию.


Фото: MMR

Стоит отметить, что в течение пяти лет компания намерена выпустить 10 электрокаров, среди которых три кроссовера, универсал и два минивэна.


Фото: MMR

По материалам MMR
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