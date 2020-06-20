Киевские коммунальщики присвоили 800 тысяч - прокуратура

Заместителя генерального директора столичного КП “Плесо” подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

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Согласно материалам следствия, “Плесо” заключило с подрядчиками договор о проведении работ по расчистке и благоустройству ручья Вита – левого притока реки Вита, впадающей в Днепр. В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора КП “Плесо” внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены свыше 800 тысяч гривен.

По результатам расследования должностному лицу коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191(присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

23 июня суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 630 тысяч гривен, но прокуратура будет оспаривать это решение.

Как отмечается, чиновник начал скрываться от следствия, в связи с чем пришлось обращаться в суд за разрешением о задержании для доставки в суд для избрания меры пресечения. Прокурор просил взять его под стражу, но суд присудил залог. Поэтому прокуратура будет обжаловать это решение.