Межбанк: доллар подешевел на 6 копеек

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Вторник прошел достаточно динамично на валютном рынке и с явным позитивом для гривны и Нацбанка. За день доллар подешевел на 6 копеек с 26,64/26,66 до 26,575/26,60 гривен, а НБУ смог существенно пополнить резервы и при этом не дал курсу ситуативно обвалиться.
Главным “Дедом Морозом” и “спонсором” сложившейся ситуации был Нафтогаз и его подразделения. Необходимость до конца месяца рассчитаться по налогам с государством (госкомпании до конца июня надо перечислить в бюджет 39 млрд гривен) в полной мере сделала из Нафтогаза основного продавца доллара на межбанке 23 числа.
Никакие покупатели сегодня не могли перекрыть своими заявками такие объемы распродажи валюты и НБУ трижды выходил на торги с выкупом излишка доллара. По наблюдениям участников рынка – регулятор купил порядка $420 млн, плавно снижая свои ценники с 26,64 гривен (первые $20 млн), затем порядка $200 млн по 26,60 гривен, а под конец активной фазы торгов – еще до $200 млн по 26,59.
Вовремя выходя на рынок и не давая котировкам существенно просесть, НБУ практически “спас” курс доллара сегодня от более существенного обвала к уровням ниже 26,50 гривен. Похоже, регулятора пока устраивает коридор 26,50-26,80 гривен, в пределах которого сейчас и находится курс уже достаточно долго.
Довольно неплохо прошел и аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали бумаг на 6,2 млрд гривен, частично снизив доходность по ним до уровней от 7,24% до 10,47% годовых. И хотя их покупателями в основном ожидаемо были местные банки, а не иностранцы – такие ресурсные потоки завтра частично отразятся и на поведении валютного рынка.
Ход торгов
Фактически “погоду по курсу” сегодня делали два игрока – Нафтогаз с его дочерними компаниями и НБУ. Предложение превышало спрос весь период сессии и к 11 часам доллар просел с 26,64/26,66 до 26,616/26,636 гривен, что грозило гораздо более основательным падением курса в дальнейшем.
НБУ выкупил первые $20 млн по 26,64 гривен уже в самом начале сессии, но этого явно было мало, чтобы сдержать курс. Как только Нацбанк ушел с рынка — предложение начало опять превышать спрос и курс просел до 26,59/26,61 гривен за доллар уже к 12:00. НБУ в этот час уже во второй раз вышел на торги и купил порядка $200 млн по 26,60. Это частично остановило проседание курса, но на очень короткий период. Другие покупатели быстро закрыли свои операции и НБУ фактически остался главным потенциальным скупщиком валюты.
К обеду доллар еще удержался на отметке 26,59/26,61 гривен, но уже ближе к 14 часам курс начал снова проседать. НБУ еще раз появился на рынке с интервенцией по единому курсу и купил еще порядка $200 млн по 26,59.
После этого основные операции уже на торгах были завершены, а котировки на единичных сделках снова просели – до 26,58/26,60 к 16 часам и до 26,575/26,60 к окончанию сессии.
Главные события 23 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,58 / 26,60
евро – 30,08/ 30,11
российский рубль – 0,3865 / 0,3870
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1326 / 1,1328
Курсы валют на Межбанке
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