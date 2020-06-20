НБУ подготовился к запуску процентного свопа с банками

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.
«Национальный банк принял дополнительные распорядительные документы для введения процентного свопа с банками», – сообщает НБУ.
Читайте также: Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп
Напомним, в мае Нацбанк ввел инструмент, который запускает в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.
Это поможет снизить процентные риски для банков и придаст им стимулов для инвестиций и долгосрочного кредитования.
Для практического внедрения нового инструмента НБУ дополнительно к положению утвердил:
Дата первого аукциона по проведению операций процентного свопа будет объявлена в июне.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов8 ч. назад - 6451 9
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект9 ч. назад - 14690 8
"Укрзализныце" нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно - и.о. председателя правления10 ч. назад - 298 3
Как качество математического образования влияет на рост ІТ-индустрии (инфографика)12 ч. назад - 1331 3
Обещанная Зеленским ипотека под 10%. Когда это станет реальностью и на каких условиях — прогнозы банкировВчера, 21:02 - 1883 3
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект9 ч. назад - 14690 8
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов8 ч. назад - 6451 9
Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правилам7 ч. назад - 2123 1
Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей9 ч. назад - 1992
Обещанная Зеленским ипотека под 10%. Когда это станет реальностью и на каких условиях — прогнозы банкировВчера, 21:02 - 1883 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)8 ч. назад - 163
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 876
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 451 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1784 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 676 5