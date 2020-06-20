0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

НБУ подготовился к запуску процентного свопа с банками

НБУ подготовился к запуску процентного свопа с банками

Национальный банк утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.

«Национальный банк принял дополнительные распорядительные документы для введения процентного свопа с банками», – сообщает НБУ.

Читайте также: Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Напомним, в мае Нацбанк ввел инструмент, который запускает в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.

Это поможет снизить процентные риски для банков и придаст им стимулов для инвестиций и долгосрочного кредитования.

Для практического внедрения нового инструмента НБУ дополнительно к положению утвердил:

  • единую модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт. Эта модель будет использоваться для определения справедливой стоимости операций своп процентной ставки, которые будут осуществляться Национальным банком на межбанковском рынке. Предполагается, что на своп индекса овернайт будут распространяться все нормы, определенные для простого свопа процентной ставки;
  • размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом, который формируется на случай быстрого неблагоприятного изменения кривой спот-ставок;
  • размер корректирующих коэффициентов по активам (имуществу), формирующим гарантийный фонд. Гарантийный фонд формируется из ОВГЗ, национальной и иностранной валюты. Было решено, что корректирующие коэффициенты для государственных облигаций и иностранной валюты будут установлены в том же размере, что и корректирующие коэффициенты для залога по кредитам рефинансирования. В то же время национальная валюта будет включаться в гарантийный фонд без корректировки стоимости.

Дата первого аукциона по проведению операций процентного свопа будет объявлена в июне.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.