НБУ подготовился к запуску процентного свопа с банками

Национальный банк утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.

«Национальный банк принял дополнительные распорядительные документы для введения процентного свопа с банками», – сообщает НБУ.

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Напомним, в мае Нацбанк ввел инструмент, который запускает в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.

Это поможет снизить процентные риски для банков и придаст им стимулов для инвестиций и долгосрочного кредитования.

Для практического внедрения нового инструмента НБУ дополнительно к положению утвердил:

единую модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт. Эта модель будет использоваться для определения справедливой стоимости операций своп процентной ставки, которые будут осуществляться Национальным банком на межбанковском рынке. Предполагается, что на своп индекса овернайт будут распространяться все нормы, определенные для простого свопа процентной ставки;

размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом, который формируется на случай быстрого неблагоприятного изменения кривой спот-ставок;

размер корректирующих коэффициентов по активам (имуществу), формирующим гарантийный фонд. Гарантийный фонд формируется из ОВГЗ , национальной и иностранной валюты. Было решено, что корректирующие коэффициенты для государственных облигаций и иностранной валюты будут установлены в том же размере, что и корректирующие коэффициенты для залога по кредитам рефинансирования. В то же время национальная валюта будет включаться в гарантийный фонд без корректировки стоимости.

Дата первого аукциона по проведению операций процентного свопа будет объявлена в июне.