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Наушники Apple AirPods получат новые полезные функции

Наушники Apple AirPods получат новые полезные функции

На презентации WWDC 2020 Apple не только показала новые версии операционных систем для iPhone и Mac, но и рассказала о грядущих возможностях TWS-наушников AirPods.

Апдейт затронет как базовую версию аксессуара, избавив гарнитуру от раздражающего недостатка, так и модель с приставкой Pro, которая обзаведётся поддержкой фирменной технологии объёмного звучания.

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В предыдущих версиях прошивки для сопряжения AirPods с разными устройствами пользователям приходилось настраивать подключение вручную. После обновления наушники смогут автоматически «цепляться» к тому гаджету, который используется владельцем. Например, после окончания прослушивания подкаста и запуска фильма на iPad гарнитура автоматически переключит сопряжение со смартфона на планшет.

Модель AirPods Pro также получит поддержку технологии объёмного звучания Spatial Audio. Компания утверждает, что специальные алгоритмы с помощью встроенного акселерометра будут отслеживать движение головы пользователя, а применение направленных звуковых фильтров и тонкая подстройка частоты для каждого уха обеспечит эффект виртуального кинотеатра. Функция будет работать со звуковыми дорожками форматов 5.1, 7.1 и Dolby Atmos.

Представленные возможности станут доступны после апдейта сопряжённых с портативной акустикой смартфонов и планшетов до новых версий фирменной ОС.

По материалам 4PDA
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