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Xiaomi запатентовала новый механизм выезжающей камеры в смартфоне

Xiaomi запатентовала новый механизм выезжающей камеры в смартфоне

Компания Xiaomi, похоже, не оставила идею с выезжающими фронтальными камерами, которые позволяют освободить лицевую панель от вырезов и отверстий, заполнив её дисплеем.

По крайней мере, об этом свидетельствует новый патент производителя, в котором он описывает новый механизм выезжающей камеры. Только в этот раз она прячется не внутри корпуса, а в блоке камер на тыльной панели. Последний при этом должен иметь конструкцию слайдера.

В патенте Xiaomi указано два варианта исполнения, с блоком основных камер, который сдвигается в верхнюю часть корпуса, а также с выдвижением в правую или левую сторону.


Патент: Pigtou

И несмотря на то, что выглядит такая конструкция непривычно, стоит отметить, что если использовать её без моторизованного привода, то это может удешевить сам механизм и повысить его надёжность. Что в свою очередь позволит Xiaomi создавать более доступные модели с практически безрамочным дизайном.


Патент: Pigtou

По материалам ITC.ua
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