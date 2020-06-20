Xiaomi запатентовала новый механизм выезжающей камеры в смартфоне

Компания Xiaomi, похоже, не оставила идею с выезжающими фронтальными камерами, которые позволяют освободить лицевую панель от вырезов и отверстий, заполнив её дисплеем.

По крайней мере, об этом свидетельствует новый патент производителя, в котором он описывает новый механизм выезжающей камеры. Только в этот раз она прячется не внутри корпуса, а в блоке камер на тыльной панели. Последний при этом должен иметь конструкцию слайдера.

В патенте Xiaomi указано два варианта исполнения, с блоком основных камер, который сдвигается в верхнюю часть корпуса, а также с выдвижением в правую или левую сторону.



Патент: Pigtou

И несмотря на то, что выглядит такая конструкция непривычно, стоит отметить, что если использовать её без моторизованного привода, то это может удешевить сам механизм и повысить его надёжность. Что в свою очередь позволит Xiaomi создавать более доступные модели с практически безрамочным дизайном.



Патент: Pigtou