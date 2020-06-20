Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"

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В Украине по результатам первого квартала 2020 года убытки крупных и средних предприятий составляют 4,9 миллиарда гривен, что зафиксировано впервые за несколько лет.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
“В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 миллиарда гривен. Доля убыточных предприятий выросла до 41%, Если сравнить с 27% в І квартале 2019 года”, – говорится в сообщении.
Ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий. До начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания.
“Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако из-за коронакризиса ожидания не оправдались”, – добавили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что расходы домохозяйств росли, несмотря на коронакризис. Правда, этот рост замедлился до 8,1%.
НБУ назвал такие причины: медленнее росли доходы, ухудшились потребительские настроения и изменилось поведение украинцев из-за карантина. “Граждане меньше средств тратили на товары не первой необходимости. Еще одна причина меньшего потребления – запрет на работу непродуктовых магазинов и рынков. Зато выросла интернет-торговля”.
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