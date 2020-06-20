Займ под залог недвижимости: банк или частный кредитор?

Жители западных стран давно привыкли брать кредиты на любые потребительские нужды. В Украине ситуация иная. О получении займа в банке или частной кредитной организации человек может задуматься только в самом крайнем случае. Причин этому множество, начиная с больших процентов по кредиту и заканчивая банальной недобросовестностью некоторых банковских учреждений. В этой статье мы рассмотрим условия выдачи кредита под залог недвижимости, так как процентная ставка в данном случае самая низкая.

На каких условиях выдаются кредиты в банках Украины?

Десятки крупных украинских банков наперебой предлагают украинцам взять кредит на обучение детей, ремонт, покупку авто или открытие собственного бизнеса. Но далеко не все они готовы предложить прозрачные условия, которые точно не изменятся на протяжении всего срока выплаты кредита.

Отдельного внимания заслуживает кредит под залог недвижимости. Этот метод кредитования известен давно, но лишь единицы решаются доверить свое жилье банкам. Это недоверие, в первую очередь, связано с большой процентной ставкой. При целевом кредите ставка может достичь 20 % годовых. Если же человеку нужно получить всю сумму наличными и потратить ее на конкретные нужды, без предоставления отчетности банку, то в таком случае ставка может перевалить за психологическую отметку в 30 %, а в некоторых банках и вовсе достичь немыслимых 50 % годовых.

Не менее важную роль играют следующие условия выдачи кредита под залог недвижимости:

необходимость в предоставлении банку справки о доходах, выписанной с места работы за последние 3–6 месяцев;

обязательное наличие хорошей кредитной истории;

возраст заемщика – желательно не менее 25 лет;

наличие у него документов, подтверждающих право собственности на жилье;

сроки принятия решения, как правило, затягиваются на несколько дней или неделю;

определенные трудности в получении займа, размером более 100 тыс. грн.

Не стоит исключать и такой фактор, как желание банка получить максимальную прибыль с каждого клиента. С этой целью выдача кредита сопровождается дополнительными расходами на приобретение страховки, оплату услуг финучреждения и прочими. Многие банки Украины вписывают в кредитные договоры мелкие пункты. Невнимательному заемщику эта информация кажется незначительной и он подписывает документ. На самом же деле именно в этих пунктах могут быть прописаны различные дополнительные процентные выплаты и обременительные обязательства. Избежать обмана поможет только тщательное изучение документа и консультация с квалифицированными юристами.

Почему лучше сотрудничать с «UniGroup»?

Компания «UniGroup» – небанковское финансовое учреждение, работающее на рынке Украины уже длительное время. За время своего существования организация расширила клиентскую базу, выдав тысячи займов. Детальные условия кредитора и информацию о компании Вы можете изучить на сайте unigroup.kiev.ua а мы предоставляем краткий перечень.

Компания «UniGroup» дорожит каждым своим клиентом и предлагает кредитование под залог недвижимости на самых выгодных условиях:

ставка по кредиту – всего 1,5 %;

срок кредитования от 1 месяца до 10 лет;

готовность выдать до 80 % от стоимости жилья;

большие суммы займа – от 30 тыс. до 50 млн. грн;

выдача займа только в национальной валюте, без привязки к доллару или евро.

Все договора компании «UniGroup» максимально прозрачны и честны. Компания не берет комиссию за свои услуги. Каждый клиент организации может погасить займ досрочно и без каких-либо штрафов.

Немаловажным преимуществом следует назвать возможность клиента компании оставить оригиналы всех правоустанавливающих документов у себя. Более того, он сможет пользоваться своей недвижимостью на протяжении всего срока действия кредита.