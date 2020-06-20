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КМУ утвердил новые условия для заключения контрактов с госслужащими

КМУ утвердил новые условия для заключения контрактов с госслужащими

Правительственным постановлением от 17 июня 2020 года № 494 утвержден Порядок заключения контрактов о прохождении государственной службы (далее — Порядок № 494) и типовой форме контракта о прохождении государственной службы.

Об этом сообщает kadrovik.ua.

Описана обновленная процедура заключения, изменения и расторжения контракта о прохождении государственной службы как срочного трудового договора, заключенного между государственным органом и лицом, которое назначается (переводится) на должность государственной службы категории «Б» или «В».

Контракт может быть заключен с лицом, которое назначается (переводится) на должность государственной службы и основные должностные обязанности по должности которого предусматривают выполнение конкретной задачи (задач), которая является заранее определенной, достижимой, с установленными датами начала и завершения выполнения (не выполняется).

Типовая форма контракта о прохождении государственной службы содержит приложение — График выполнения задач. Последний предназначен для того, чтобы фиксировать в нем информацию о:

  • задачах, которые ставятся перед госслужащим;
  • этапах и сроках их выполнения,
  • ключевых показателях завершения этапа задачи (отображается конечный результат выполнения этапа задачи, на достижение которого направлена деятельность лица. Он должен измеряться в количественном и/или качественном выражении (срок, количество, процент, количество допустимых отклонений, условия, свидетельствующие о качестве, и т. п));
  • способах передачи результатов выполнения соответствующего этапа (указывается приемлемый для сторон способ передачи результатов – отправка электронной почтой, системой электронного документооборота и т. д);
  • уполномоченном лице, которому передаются результаты.

Справка Finance.ua:

  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью деловому еженедельнику «Перша Шпальта» рассказал, какие реформы ждут госслужбу. В целом планируется не только сократить количество чиновников, но и ввести новые правила начисления заработной платы.
  • Министр Немчинов отметил, что сейчас в Украине около 29 тыс. вакансий госслужащих: “Но обычно это вакансии, которые не заполняются годами, их держат для того, чтобы при условии маленьких должностных окладов иметь возможность премиями выравнивать среднюю заработную плату.”
По материалам Finance.UA
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