КМУ утвердил новые условия для заключения контрактов с госслужащими

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Правительственным постановлением от 17 июня 2020 года № 494 утвержден Порядок заключения контрактов о прохождении государственной службы (далее — Порядок № 494) и типовой форме контракта о прохождении государственной службы.
Об этом сообщает kadrovik.ua.
Описана обновленная процедура заключения, изменения и расторжения контракта о прохождении государственной службы как срочного трудового договора, заключенного между государственным органом и лицом, которое назначается (переводится) на должность государственной службы категории «Б» или «В».
Контракт может быть заключен с лицом, которое назначается (переводится) на должность государственной службы и основные должностные обязанности по должности которого предусматривают выполнение конкретной задачи (задач), которая является заранее определенной, достижимой, с установленными датами начала и завершения выполнения (не выполняется).
Типовая форма контракта о прохождении государственной службы содержит приложение — График выполнения задач. Последний предназначен для того, чтобы фиксировать в нем информацию о:
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