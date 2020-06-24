Почему застройщики обещают покупателям одну инфраструктуру, а строят другую

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Одной из проблем того, почему инфраструктурный ансамбль того или иного ЖК по факту существенно отличается от того, что декларировалось покупателю квартир, заключается в том, что коммерческие помещения принадлежат разным собственникам.
Об этом сообщает 100realty.ua.
Эксперт, концептолог и основатель SQM Experts Женя Баглай сообщает: «Если помещения принадлежат разным собственникам, никто не заинтересован, чтобы именно его помещение сдавалось по низкой ставке ради того, чтобы соседние помещения сдавались дороже. Каждый арендатор тянет одеяло на себя. В итоге, операторы, способные платить небольшую арендную ставку, появляются только в том случае, если помещение не вызывает интерес у сильных торговых компаний».
Эксперт считает, что девелопер, который ответственно выстраивает свою репутацию, готов отказаться от продажи всех помещений и даже пойти на некоторые компромиссы ради создания продуманной до мелочей инфраструктуры для максимального комфорта жизни в жилом комплексе.
Вместе с тем, если в ближайшем окружении к проекту уже есть все, что необходимо для комфортной жизни, то вполне логично, что застройщик примет решение о продаже имеющихся коммерческих площадей.
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