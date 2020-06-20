Литва планирует наладить авиасообщение с Украиной

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Литва, поддерживающая интеграцию Украины и ЕС, с июля может открыть некоторые маршруты за пределами шенгенской зоны – с Украиной и Грузией.
Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает DELFI.
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“С 1 июля, вероятно, откроются некоторые внешние маршруты, за пределами шенгенской зоны, но не массово и небезоглядно. Мы надеемся, что с Украиной, Грузией сможем завязать контакт, думали про Израиль, но в последнее время там ситуация ухудшилась”, – сказал Линкявичюс.
Он добавил, что в Литву могут приезжать жители тех стран, где уровень заболеваемости не превышает 25 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. Так, в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии и Великобритании. Кроме этого, министр отметил, что с Великобританией воздушное сообщение открывать не планируют из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.
“Оттуда люди могут приехать в Литву, но им добраться будет сложнее, дороже. Это определенный фильтр, это делают сознательно, поскольку мы видим, что там опасно”, – сказал министр.
Комментируя призыв ЕС об открытии внешних границ с июля, Линкявичюс отметил, что это всего лишь рекомендация.
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