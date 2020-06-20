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Эксперт прогнозирует колебания курса гривны на этой неделе

Эксперт прогнозирует колебания курса гривны на этой неделе

На этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС, с одной стороны, и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов – с другой. Последнее особенно актуально после резкого сокращения ликвидности в банковской системе.

Об этом сообщил старший аналитик группы ICU Тараса Котович.

“Всю прошлую неделю курс гривны оставался в рамках ожидаемого коридора с небольшими колебаниями. Аналогично будет складываться ситуация на рынке и на этой неделе, но колебания могут увеличиться”, – отметил Котович.

По мнению аналитика, несмотря на возможное колебание курса, это вряд ли приведет к его выходу за пределы коридора 26,5-27 гривен/доллар, по крайней мере в направлении укрепления.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в течение ближайшей недели стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.

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По материалам РБК-Украина
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