Эксперт прогнозирует колебания курса гривны на этой неделе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС, с одной стороны, и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов – с другой. Последнее особенно актуально после резкого сокращения ликвидности в банковской системе.
Об этом сообщил старший аналитик группы ICU Тараса Котович.
“Всю прошлую неделю курс гривны оставался в рамках ожидаемого коридора с небольшими колебаниями. Аналогично будет складываться ситуация на рынке и на этой неделе, но колебания могут увеличиться”, – отметил Котович.
По мнению аналитика, несмотря на возможное колебание курса, это вряд ли приведет к его выходу за пределы коридора 26,5-27 гривен/доллар, по крайней мере в направлении укрепления.
По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в течение ближайшей недели стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов10 ч. назад - 7170 15
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект11 ч. назад - 19699 8
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен3 ч. назад - 759 3
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"6 ч. назад - 1079 3
Министр финансов рассказал, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долга12 ч. назад - 918 3
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект11 ч. назад - 19699 8
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов10 ч. назад - 7170 15
Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правилам9 ч. назад - 2574 1
Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей11 ч. назад - 2426
Кризис углубляется: НБУ назвал пять причин падения украинской экономики12 ч. назад - 1674 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)10 ч. назад - 173
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 893
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 455 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1794 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 680 5