Рейтинг крупнейших кредиторов Украины - данные НБУ

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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце I квартала 2020 года составляет 43 470 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 21 785 млн долларов. Далее идут Великобритания – 5 681 млн долларов, Нидерланды – 2 382 млн долларов.
На четвертом месте Британские Виргинские острова – 1 435 млн долларов, которые опережают Германию (1 426 млн долларов).
Данные: НБУ
НБУ обнародовал данные по валовому внешнему долгу Украины. По данным НБУ, валовой внешний долг за первый квартал 2020 года сократился с 121,739 млрд долларов до 120,334 млрд долларов. Валовой долг включает задолженность как государственного, так и частного сектора.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что благодаря внешним и внутренним источникам финансирования Украина намерена закрыть максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку, чтобы погасить внешний долг государства.
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