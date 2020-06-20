Падение мировой торговли в этом году является рекордным – ВТО

Мировая организация торговли (ВТО) сообщила во вторник, что объем мировой торговли товарами в этом году из-за пандемии коронавируса, вероятно, сократится не так сильно, как при наихудшем сценарии развития событий, однако ожидаемый рост в 2021 году может не оправдать ожиданий.

Как сообщает Reuters, апрельский прогноз ВТО предусматривает, что в 2020 году мировая торговля товарами сократится на 13-32%, а в 2021 году восстановится на 21-24%.

Новых показателей ВТО не установила, но отметила, что наиболее пессимистичный сценарий на этот год маловероятен. По данным организации, объемы торговли в первом квартале 2020 года фактически сократились на 3%, а предварительные оценки указывают на снижение на 18,5% во втором.

«Падение мировой торговли, которое мы сейчас наблюдаем, является исторически большим, на самом деле, оно станет крупнейшим за всю историю. … но могло быть и хуже», – подчеркнул гендиректор ВТО Роберто Азеведу.

В организации добавили, что правительства отреагировали быстрее, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Некоторые секторы, такие как автомобильный, резко обвалились, но другие, среди которых электроника, держались хорошо.

Если бы объем торговли увеличивался на 2,5% за квартал до конца года, можно было бы достичь более оптимистичного прогноза в минус 13%, хотя это было бы хуже, чем в разгар финансового кризиса в 2009 году, когда торговля упала на 12,5%, сообщили в ВТО.