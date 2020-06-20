Игорный бизнес: Гетманцев сообщил о спросе на лицензии на казино по $2-6 млн

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Нардеп Данил Гетманцев заявил о наличии спроса в Украине на покупку лицензий на наземные казино, которые, согласно законопроекту об игорном бизнесе, собираются продавать сначала за $6 млн, а потом – за $2 млн.
Об этом он заявил в комментарии для The Page.
«Спрос есть, он однозначно будет, но говорить о каком-то количестве или предварительном конкретном списке желающих не приходится», — сказал Гетманцев.
По его словам, в Верховной Раде создали «огромное количество рабочих групп на уровне подкомитета по игорному бизнесу», куда приходили и «различные представители бизнеса».
Гетманцев отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли выносить законопроект об игорном бизнесе на всеукраинский референдум, о чем ранее заявляла его коллега по фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Нардеп также отметил, что упомянутый законопроект внесут на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении и в целом 30 июня 2020 года.
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