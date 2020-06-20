0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 199 0

Игорный бизнес: Гетманцев сообщил о спросе на лицензии на казино по $2-6 млн

Игорный бизнес: Гетманцев сообщил о спросе на лицензии на казино по $2-6 млн

Нардеп Данил Гетманцев заявил о наличии спроса в Украине на покупку лицензий на наземные казино, которые, согласно законопроекту об игорном бизнесе, собираются продавать сначала за $6 млн, а потом – за $2 млн.

Об этом он заявил в комментарии для The Page.

«Спрос есть, он однозначно будет, но говорить о каком-то количестве или предварительном конкретном списке желающих не приходится», — сказал Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде создали «огромное количество рабочих групп на уровне подкомитета по игорному бизнесу», куда приходили и «различные представители бизнеса».

Гетманцев отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли выносить законопроект об игорном бизнесе на всеукраинский референдум, о чем ранее заявляла его коллега по фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Нардеп также отметил, что упомянутый законопроект внесут на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении и в целом 30 июня 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Законопроект № 2285-д об игорном бизнесе в первом чтении Рада поддержала 16 января.
  • К законопроекту об игорном бизнесе поступило около 3,5 тысячи поправок
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.