В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рамках соглашения с МВФ о борьбе с отмыванием денег Украина разрабатывает систему декларирования доходов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind рассказал, как будет осуществляться декларирование доходов украинцами и в каких случаях гражданам будет даваться возможность легализовать их.
«Есть задача президента – поработать над нулевой декларацией и декларированием украинцами своих доходов. Нулевая декларация означает, что какой-то период времени мы даем возможность тем, кто имеет зарубежные активы – легализовать их в Украине. А тем, кто имеет активы (в т. ч. денежные) на территории Украины – тоже легализовать”, – рассказал министр финансов.
Он сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект о нулевом декларировании.
«Сейчас обсуждается возможность введения декларирования доходов физическими лицами – так называемое разовое (нулевое) декларирование. Когда будет готов законопроект, сможем обсуждать. И отмечу, что после нулевого декларирования должны быть косвенные методы – налоговая служба будет иметь возможность осуществлять оценку затрат», – отметил Марченко.
По его словам, если человек задекларировал определенный объем доходов, и сначала государство «закрыло глаза» на их происхождение, то в будущем, в случае превышения определенным физическим лицом уровня задекларированных ранее доходов – могут быть вопросы относительно источников их происхождения.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусорВчера, 11:17 - 2391 13
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 7858 8
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 73474 4
Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жильеВчера, 14:42 - 1220 4
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 20396 4
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 20396 4
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 7858 8
В Кабмине рекомендовали, когда украинцам начинать рабочий деньВчера, 13:30 - 4514 1
"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июньВчера, 19:09 - 3913 2
Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалютыВчера, 14:01 - 3747 1
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)55 мин. назад - 24
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 793
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 418 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1720 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 645 5