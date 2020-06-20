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В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов

В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов

В рамках соглашения с МВФ о борьбе с отмыванием денег Украина разрабатывает систему декларирования доходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind рассказал, как будет осуществляться декларирование доходов украинцами и в каких случаях гражданам будет даваться возможность легализовать их.

«Есть задача президента – поработать над нулевой декларацией и декларированием украинцами своих доходов. Нулевая декларация означает, что какой-то период времени мы даем возможность тем, кто имеет зарубежные активы – легализовать их в Украине. А тем, кто имеет активы (в т. ч. денежные) на территории Украины – тоже легализовать”, – рассказал министр финансов.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект о нулевом декларировании.

«Сейчас обсуждается возможность введения декларирования доходов физическими лицами – так называемое разовое (нулевое) декларирование. Когда будет готов законопроект, сможем обсуждать. И отмечу, что после нулевого декларирования должны быть косвенные методы – налоговая служба будет иметь возможность осуществлять оценку затрат», – отметил Марченко.

По его словам, если человек задекларировал определенный объем доходов, и сначала государство «закрыло глаза» на их происхождение, то в будущем, в случае превышения определенным физическим лицом уровня задекларированных ранее доходов – могут быть вопросы относительно источников их происхождения.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что нулевое декларирование планируется ввести в текущем году.
  • Если в Украине будет производиться амнистия капиталов, то гражданам предложат несколько ставок вывода капитала из “тени”.

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По материалам Mind
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