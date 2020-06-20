Межбанк: рынок может преподнести сюрпризы

Валютный рынок во вторник может преподнести некоторые сюрпризы как в части поведения курса, так и объемов операций. Межбанк будет полностью зависимым от поведения всего нескольких ключевых игроков и их курсовых задач.

Выходы/невыходы на торги Нафтогаза с продажей валюты под бюджетные проплаты, интервенции НБУ по выкупу излишка предложения доллара и ценники этих операций, а также операции нерезидентов по покупке валюты через СИТИбанк – вот основные “маячки” для сегодняшнего рынка.

Даже проводимый сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (чиновники будут размещать облигации по 500 млн грн на 98 и 154 дня, а также без ограничения объемов на 245, 329, 609 и 966 дней) и начало периода основных выплат возмещений НДС экспортерам – сегодня сыграют второстепенную роль. По первому событию – из-за того, что расчеты будут по этим облигациям завтра и основными покупателями будут местные игроки (то есть большого притока валюты под эти сделки от нерезидентов на межбанке во вторник не будет), а по второму – возмещения НДС, если и поступят сегодня клиентам, то только к концу дня и сыграть сегодня на торгах не успеют.

Ценники НБУ при интервенциях и котировки нерезидентов (тех иностранцев, кто выходит из украинских облигаций и покупает валюту) и сформируют 23 июня курсовой тренд на межбанке.

По нашим прогнозам, 23 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,55-26,75 гривен с объемами операций до $210-290 млн при заключении до 520-650 сделок.

Как и вчера – мы не исключаем, что при массированных выходах с продажей валюты Нафтогазом — НБУ не только будет выходить с интервенциями по единому курсу через Matching, но может объявить и аукцион по выкупу излишков предложения доллара.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 29,98 / 30,01

российский рубль – 0,3852 / 0,3857

Курсы валют на Межбанке

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