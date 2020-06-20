0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

Украинцы не готовы брать долгосрочные кредиты - банкиры

Украинцы не готовы брать долгосрочные кредиты - банкиры

Потребительские кредиты клиенты готовы брать только на короткие сроки.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».

«Рынок на 80% – это рынок потребительского (беззалогового. – Ред.) кредитования. А если посмотреть на кредиты до одного года, то это половина рынка. Поэтому спроса на длинные потребительские кредиты мы не ощущаем, и у нас нет необходимости предлагать клиентам длинные кредиты», – сказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко говорит, что несколько лет назад они запустили продукты с долгим сроком погашения до трех-пяти лет, но средний срок погашения составлял всего два года и три месяца.

Читайте также: Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

«Естественно, что такие кредиты погашались быстрее, но меньшая ежемесячная сумма погашения кредита снижала нагрузку на клиента и создавала ему комфорт и желание пользоваться потребительскими кредитами», – пояснил Михаил Власенко.

Андрей Прусов считает, что сейчас украинцы перевели взгляд с кэш-кредитов на кредитные карты.

«Сейчас просто феномен по кредитным картам. Очень вырос спрос. Главный функционал кредитных карт заключается в грейс-периоде, плюс кэшбек. Карты качественном клиенту позволяют использовать их себе на благо. А проценты, которые зарабатывает банк по кредитным картам, всегда были ниже, чем в кредитах наличными”, – пояснил он рост интереса клиентов.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис.

Помощник по кредитам

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.