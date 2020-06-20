Украинцы не готовы брать долгосрочные кредиты - банкиры

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Потребительские кредиты клиенты готовы брать только на короткие сроки.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Рынок на 80% – это рынок потребительского (беззалогового. – Ред.) кредитования. А если посмотреть на кредиты до одного года, то это половина рынка. Поэтому спроса на длинные потребительские кредиты мы не ощущаем, и у нас нет необходимости предлагать клиентам длинные кредиты», – сказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко говорит, что несколько лет назад они запустили продукты с долгим сроком погашения до трех-пяти лет, но средний срок погашения составлял всего два года и три месяца.
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«Естественно, что такие кредиты погашались быстрее, но меньшая ежемесячная сумма погашения кредита снижала нагрузку на клиента и создавала ему комфорт и желание пользоваться потребительскими кредитами», – пояснил Михаил Власенко.
Андрей Прусов считает, что сейчас украинцы перевели взгляд с кэш-кредитов на кредитные карты.
«Сейчас просто феномен по кредитным картам. Очень вырос спрос. Главный функционал кредитных карт заключается в грейс-периоде, плюс кэшбек. Карты качественном клиенту позволяют использовать их себе на благо. А проценты, которые зарабатывает банк по кредитным картам, всегда были ниже, чем в кредитах наличными”, – пояснил он рост интереса клиентов.
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