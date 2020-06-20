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Apple переводит Mac на собственные чипы

Apple переводит Mac на собственные чипы

Apple приняла решение отказаться от процессоров компании Intel. Компания объявила о переходе на процессоры собственной разработки Mac.

Об этом сообщили представители Apple во время конференции для разработчиков WWDC 2020.

Первые компьютеры с процессором Apple выйдут уже в этом году. Сам переход на собственные процессоры в компании планируют завершить в течение двух лет.

Разработчики более десяти лет работали над Apple Silicon. Разработка позволит компании обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.

При этом отмечается, что разработчики смогут создавать приложения одновременно для процессоров Intel и Apple. Компания также создала технологию Rosetta 2, для тех, кто не успеет перенести свои приложения под новый процессор. Программа позволит автоматически адаптировать их.

Кроме того, компания специально для разработчиков выпустит версию Mac mini для создания приложений на Mac с собственными чипами.

По материалам РБК-Украина
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