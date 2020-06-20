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"Укрзализныце" нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно - и.о. председателя правления

"Укрзализныце" нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно - и.о. председателя правления

“Укрзализныця” требует 50 миллиардов гривен государственной поддержки ежегодно.

Об этом сообщил и. о. председателя правления госкомпании Иван Юрик на встрече с главой исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.

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“Сейчас перед нами, в эти нелегкие времена, вызванные пандемией коронавируса, стоит задача стабилизировать финансовое положение общества и перейти к фазе активного развития. Именно это и стало основой наших реформ, которые уже внедряются и еще впереди”, — отметил руководитель УЗ.

Компания уже ввела ряд мер для стабилизации положения, но для продолжения реформ необходима поддержка государства. Укрзализныця, на сегодняшний день, благодаря реализации антикризисных мер, уже сэкономила 6,5 млрд грн.

“Однако большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса”, — констатировал Юрик.

Саакашвили поддержал необходимость решения ключевых проблем, стоящих перед УЗ: оптимизация неэффективных активов и привлечение инвестиций в развитие, в том числе с привлечением государственного бюджета и других видов государственной поддержки.

По материалам Економічна Правда
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