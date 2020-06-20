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Польша восстанавливает международное железнодорожное сообщение

Польша восстанавливает международное железнодорожное сообщение

С 22 июня Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение. Поезда начнут запускать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает “Польское радио”.

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Отмечается, что работу возобновляет польская компания PKP Intercity.

Утром из Варшавы выехал первый поезд до Берлина. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет поехать из Вены в Катовице, а также из Граца в Перемышль.

Пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

По материалам РБК-Украина
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