Польша восстанавливает международное железнодорожное сообщение

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С 22 июня Польша возобновляет международное железнодорожное сообщение. Поезда начнут запускать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
Об этом сообщает “Польское радио”.
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Отмечается, что работу возобновляет польская компания PKP Intercity.
Утром из Варшавы выехал первый поезд до Берлина. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет поехать из Вены в Катовице, а также из Граца в Перемышль.
Пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.
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