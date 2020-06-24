Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцев

Верховная Рада Украины уже в третий раз забраковала Программу деятельности правительства. И в проваленном документе был пункт, под который Кабмин уже готовит законопроект. Он касается всех украинцев. Речь идет об обязательном декларировании доходов. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах… Это называется “нулевым” или “единоразовым” декларированием, или же “амнистией капитала”.

В документе есть несколько сомнительных нюансов. Например, каждому предлагают заплатить 5% налога на имущество, 9% – на активы и деньги за границей, 2,5% – за инвестиции в ОВГЗ… Однако мы все и так налогоплательщики: получили зарплату – отдали с нее государству, построили дом – заплатили за него и за землю, купили машину – то же самое. А теперь получается, что нужно заплатить за все еще раз?

Нулевое декларирование – это отчет перед налоговой обо всех доходах и нажитом имуществе, приобретенном за десятки лет, в независимой Украине и еще при СССР. Речь идет о недвижимости, автомобилях, валютных и гривневых сбережениях. А главное – источниках дохода, которые вы не можете подтвердить документами.

Поскольку установить соответствие расходов доходам – дело крайне хлопотное, украинцам предлагают самим решить, что нужно обложить налогом. Заплатить налоги на такое имущество можно будет по льготной ставке. Также предполагается освобождение от ответственности за уклонение от налогов в прошлом.

Финансовый аналитик Анатолий Амелин поддерживает проведение нулевого декларирования. По его словам, сейчас в Украине в обращении находится слишком много теневых средств, а эта норма даст возможность их легализовать.

“Нулевое декларирование – это один из этапов усиления фискального контроля. И это хорошая возможность избежать ответственности в будущем, чтобы не приходили к вам с претензиями, с наложением штрафов, изъятием активов и т.д. У нас будет больше доверия к друг другу, больше доверия к государству, и самое главное – у государства к нам. Поэтому усиление требований негативно не отразится на украинцах” – считает Амелин.

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Однако, усиление налогового контроля еще никогда не делало жизнь проще. Чего стоит только грамотно заполнить декларацию! За политиков это, как правило, делают юристы или бухгалтеры. Еще одна загвоздка: с каждого указанного в такой нулевой декларации объекта – дома, земельного участка или крупной суммы – нужно будет уплатить налог.

Один из авторов инициативы, глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев подчеркивает: легальные доходы декларировать не нужно. То есть, в нулевую декларацию не следует вносить зарплату, наследство или имущество, купленное за трудовые доходы.

Как доказать, что сбережения, которые копились годами, легальные? А вдруг работодатель платил зарплату в конверте? Или дом вы построили за деньги от родственников-заробитчан? Или не сохранили документов об уплате налогов с доходов 30-летней давности? И почему вообще нужно кому-то что-то доказывать, когда у нас действует презумпция невиновности: человека нельзя обвинить авансом, сначала вину нужно доказать.

Экономист Олег Пендзин считает, что если законопроект будет принят, он может ударить по рядовым украинцам.

“Это будет касаться всего имущества, которое будет декларировать физлицо. Если у вас нет подтверждения, откуда вы взяли ту или иную квартиру, земельный участок, если нет подтверждения, откуда у вас появились деньги, валютные ценности, вы должны их обложить налогом. Вся недвижимость находится в государственных реестрах, то есть формально она является законной. На каком основании человек, легально владеющий имуществом, должен платить еще какие-то налоги по этому поводу?” – говорит Пендзин.

Деньги на депозитах. И как налоговики собираются определять, “белые” ли сбережения, если те были заработаны в 90-е? Машины времени нет, сроки давности для проведения проверок истекли… Инициатор законопроекта отвечает так: “Человек сам должен понимать, законные или не законные эти деньги, платил он налоги или нет. Понимаете, налоговая амнистия имеет несколько целей, и главная цель – мы даем обществу возможность подвести черту под своим темным финансовым прошлым”, – говорит Гетманцев.

В конце концов, что будет, если не воспользоваться возможностью и проигнорировать нулевое декларирование? Финансовый аналитик Александр Паращий считает, что вслед за этим государство усилит контроль за расходами украинцев.

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