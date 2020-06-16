Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии

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Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
“Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами”, – указывается в сообщении.
Для использования услуги необходимо:
С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров, уточняют в Минсоцполитики.
В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
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