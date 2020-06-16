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Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

“Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами”, – указывается в сообщении.

Для использования услуги необходимо:

  • заполнить атрибуты анкеты-заявления,
  • приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП,
  • отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

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С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров, уточняют в Минсоцполитики.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля повысят пенсии: Так с июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.
  • Ранее сообщалось, что украинцев ждет обязательное пенсионное накопление. Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

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По материалам Finance.UA
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