Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

“Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами”, – указывается в сообщении.

Для использования услуги необходимо:

заполнить атрибуты анкеты-заявления,

приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП ,

отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров, уточняют в Минсоцполитики.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

Справка Finance.ua:

С 1 июля повысят пенсии: Так с июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.

Ранее сообщалось, что украинцев ждет обязательное пенсионное накопление. Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

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