Межбанк: НБУ остановил проседание курса

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Мы не можем назвать понедельник очень спокойным днем на валютном рынке, но и особого давления на курс гривны 22 июня не произошло. Основная причина – выкупы излишка предложения доллара Нацбанком и крупными покупателями на фоне достаточно равномерного его предложения продавцами.
По факту НБУ сегодня спокойно выполнил свою работу по сглаживанию курсовых колебаний в течение дня и при этом “не перегнул палку” в части объемов своих интервенций. Хотя превышение предложения валюты над спросом ощущалось практически весь день и предпосылки к укреплению гривны давали надежду отдельным участникам рынка на скупку доллара максимально дешево.
Ход торгов:
В первые 20 минут сессии особой активности на межбанке не было, а продавцы и покупатели приценивались. Ближе к 11 часам предложение начало активно превышать спрос, что грозило снижением курса. Но НБУ выкупил $20 млн по 26,68 гривен и поддержал этим доллар. Именно благодаря регулятору – с утренних 26,69/26,72 гривен к 11:00 котировки остались еще на этом же уровне. Но как только Нацбанк ушел с рынка – предложение начало опять превышать спрос и курс просел до 26,67/26,69 гривен за доллар.
НБУ вышел во второй раз с ценником выкупа по 26,66 и этим окончательно остановил проседание курса. Покупатели и продавцы наконец-то нащупали компромиссный вариант курса и основная часть сделок прошла в пределах узкого коридора 26,67-26,69 гривен, а справочный курс НБУ на 12:00 был зафиксирован на отметке 26,673 гривны за доллар.
К обеду на торгах уже отметились все основные покупатели (видимо, посчитав, что “дно” по курсу на сегодня достигнуто) и в пределах достаточно узкого коридора 26,665-26,67/26,685-26,69 гривен с очень небольшими отклонениями — доллар и находился основную часть времени до завершения сессии. В последний час торгов спекулянты еще попробовали покачать котировки, но на таком рынке это уже было невозможно. Окончились торги по американской валюте котировками 26,67/26,69.
Главные события 22 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,66 / 26,68
евро – 29,89 / 29,91
российский рубль – 0,3839 / 0,3842
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1248 / 1,1250
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