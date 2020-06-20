Почему НБУ снизил в июне учетную ставку - объяснение регулятора

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Почему Национальный банк снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины, и будет ли ставка ниже 6%?
Об этом говорится на странице FACEBOOK НБУ.
Объяснение от регулятора:
Украинские банки требуют больше времени, чтобы адаптироваться к низким ставкам. Банки осторожно подходят к снижению ставок по депозитам, учитывая определенный отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятность обострения пандемии. Также во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок.
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