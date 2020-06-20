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Почему НБУ снизил в июне учетную ставку - объяснение регулятора

Почему НБУ снизил в июне учетную ставку - объяснение регулятора

Почему Национальный банк снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины, и будет ли ставка ниже 6%?

Об этом говорится на странице FACEBOOK НБУ.

Объяснение от регулятора:

  • “Карантинная” экономика требует фискальных и монетарных стимулов. Снижение ставки до 6% – именно такой стимул (один из).
  • Экономика начала оживляться с постепенным сворачиванием карантина. Но есть риск, что негативное влияние пандемии будет более глубоким и продолжительным. Имеем всплеск безработицы и медленный рост зарплат. Это замедляет потребление и будет негативно влиять на экономику.
  • Цены растут медленно. Инфляция в мае составила 1,7%. Имеем слабый потребительский спрос и относительно низкие цены на энергоносители. Ситуация на валютном рынке является благоприятной. Поэтому Национальный банк имеет возможность проводить стимулирующую экономику политику.
  • Новая программа Украины с Международным валютным фондом положительно влияет на ожидания относительно инфляции и курса.
  • Если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро, то Национальный банк может снижать учетную ставку ниже нейтрального уровня. Если же потребительский спрос восстановится сразу после отмены карантина, а инфляция ускорится, то Национальный банк должен перейти к более сдержанной политике.

Украинские банки требуют больше времени, чтобы адаптироваться к низким ставкам. Банки осторожно подходят к снижению ставок по депозитам, учитывая определенный отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятность обострения пандемии. Также во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок.

Справка Finance.ua:

  • Члены КМП были единогласны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

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По материалам Finance.UA
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