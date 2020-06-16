За прошедшую неделю банки выдали 82 кредита

За прошедшую неделю банки в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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В целом, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдали 721 кредит на общую сумму в более чем полмиллиарда гривен (509,43 миллиона грн.).

В Минфине напомнили, что на минувшей неделе правительство упростило условия участия в программе “Доступные кредиты 5-7-9%” для микро- и малого бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной доходности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

Справка Finance.ua:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Кабинет Министров принял постановление, которым изменяется порядок предоставления “Доступных кредитов 5-7-9%” для бизнеса. Снято несколько ограничений.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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