Офисный рынок в посткарантинном мире

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Стремительное развитие сегмента гибких офисов показывает, что операторы быстро реагируют на запросы рынка, ведь компании все больше отдают предпочтение функциональности среды и нетрадиционной форме аренды. Об этом пишет CBRE.
Сейчас наблюдается увеличение доли арендаторов гибких офисов в лице крупных компаний. Данная тенденция начала приобретать популярность еще до карантина и является альтернативой для средних и крупных компаний, чаще для последних, для минимизации бизнес рисков, оптимизации расходов и гибкости в плане расширения или уменьшения площади.
Последние годы растет спрос со стороны крупных компаний на гибкие офисные решения, в таком случае, коворкинг-оператор может предложить компании-арендатору обустройство отдельного офисного пространства.
Если раньше владельцы бизнес-центов рассматривали коворкинг наряду с другими офисными арендаторами, то в последнее время такой формат начинают воспринимать как отдельный объект инфраструктуры.
Расположение коворкинга в бизнес-центре выгодно для владельца здания, так как, во-первых, коворкинги «берут на себя» малых арендаторов, которых бизнес-центр не может администрировать как клиентов, в то же время такие арендаторы приносят доход в качестве резидентов коворкинга.
Основные арендные стратегии при работе с коворкингом:
Если в штате компании есть работники, у которых нет необходимости постоянно находиться в офисе, таких работников можно не обеспечивать постоянным рабочим местом в офисе, а предоставить рабочее место в зонах общего пользования коворкинга, доступ к которым резиденты получают автоматически после организации частного офиса в пределах коворкинга.
Главный офис в традиционном бизнес-центре + офисы сателлиты
Все большую популярность набирает формат офисов-сателлитов в коворкинг-пространствах. В случае если компания имеет офис в центральной части города и нуждается в расширении офисных площадей, то для оптимизации затрат на расширение офисной площади компания открывает офисы-сателлиты в коворкингах.
Сокращение площади своего офиса за счет перевода некоторых команд на удаленную работу, при этом существует аренда в коворкинге для коллаборации и командной работы.
Гибридная модель офиса в коворкинге – площади в пределах коворкинг – локации арендуются на гибких условиях без предоставления сопутствующих услуг коворкинга.
Данное решение подходит крупным компаниям, которые стремятся к минимизации рисков и не хотят капитальных затрат, ведь гибридная модель офиса в коворкинге — это полноценное офисное пространство в пределах коворкинг-локации, полностью отделенное от общей зоны. Операторы коворкингов могут предлагать формат аренды схожий с традиционной офисной арендой за квадратный метр.
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