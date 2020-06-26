Офисный рынок в посткарантинном мире

Стремительное развитие сегмента гибких офисов показывает, что операторы быстро реагируют на запросы рынка, ведь компании все больше отдают предпочтение функциональности среды и нетрадиционной форме аренды. Об этом пишет CBRE.

Сейчас наблюдается увеличение доли арендаторов гибких офисов в лице крупных компаний. Данная тенденция начала приобретать популярность еще до карантина и является альтернативой для средних и крупных компаний, чаще для последних, для минимизации бизнес рисков, оптимизации расходов и гибкости в плане расширения или уменьшения площади.

Последние годы растет спрос со стороны крупных компаний на гибкие офисные решения, в таком случае, коворкинг-оператор может предложить компании-арендатору обустройство отдельного офисного пространства.

Если раньше владельцы бизнес-центов рассматривали коворкинг наряду с другими офисными арендаторами, то в последнее время такой формат начинают воспринимать как отдельный объект инфраструктуры.

Расположение коворкинга в бизнес-центре выгодно для владельца здания, так как, во-первых, коворкинги «берут на себя» малых арендаторов, которых бизнес-центр не может администрировать как клиентов, в то же время такие арендаторы приносят доход в качестве резидентов коворкинга.

Основные арендные стратегии при работе с коворкингом:

Если в штате компании есть работники, у которых нет необходимости постоянно находиться в офисе, таких работников можно не обеспечивать постоянным рабочим местом в офисе, а предоставить рабочее место в зонах общего пользования коворкинга, доступ к которым резиденты получают автоматически после организации частного офиса в пределах коворкинга.

Главный офис в традиционном бизнес-центре + офисы сателлиты

Все большую популярность набирает формат офисов-сателлитов в коворкинг-пространствах. В случае если компания имеет офис в центральной части города и нуждается в расширении офисных площадей, то для оптимизации затрат на расширение офисной площади компания открывает офисы-сателлиты в коворкингах.

Сокращение площади своего офиса за счет перевода некоторых команд на удаленную работу, при этом существует аренда в коворкинге для коллаборации и командной работы.

Гибридная модель офиса в коворкинге – площади в пределах коворкинг – локации арендуются на гибких условиях без предоставления сопутствующих услуг коворкинга.

Данное решение подходит крупным компаниям, которые стремятся к минимизации рисков и не хотят капитальных затрат, ведь гибридная модель офиса в коворкинге — это полноценное офисное пространство в пределах коворкинг-локации, полностью отделенное от общей зоны. Операторы коворкингов могут предлагать формат аренды схожий с традиционной офисной арендой за квадратный метр.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr