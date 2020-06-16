Карантинные проверки в транспорте будут постоянными, - МИУ

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Министр инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий заявил, что проверки в общественном транспорте будут постоянными. Речь идет о соблюдении масочного режима и дезинфекции.
Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
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“Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно”, – сказал он.
Он добавил, что в ближайшие дни планируется запуск дополнительных пригородных пассажирских поездов.
“Укрзализныця” продолжает запускать дополнительные пригородные поезда по Украине. Итак, с 23 июня начнется курсирование 27 пригородных поездов по региональному филиалу “Юго-Западная железная дорога”. А с 24 июня возобновят свою работу еще 23 поезда по филиалу “Южная железная дорога”, – отметил Криклий.
Отметим, после ослабления карантинных ограничений в Украине зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса. В правительстве это связали с несоблюдением карантинных ограничений со стороны населения.
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