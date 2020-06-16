Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,79/26,81 до 26,64/26,66 (-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

По заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривны к доллару в текущем году. Если бы НБУ в марте не удержал ситуацию, то курс мог бы подскочить до 35 или даже 40 грн за доллар.

Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в течение ближайшей недели стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках около 26,3/26,6 грн”, – говорит Иосуб.