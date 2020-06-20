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Убытки из-за карантина: в УЗ назвали сумму потерь

Убытки из-за карантина: в УЗ назвали сумму потерь

Ежемесячные убытки АО “Укрзализныця” из-за карантина вырастут как минимум в полтора-два раза. Однако повышение тарифов на перевозку УЗ пока не будет инициировать.

Об этом говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

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Как отмечают в УЗ, ежемесячные убытки от пассажирских перевозок составляют ориентировочно 1 млрд гривен, учитывая то, что такие перевозки носят социальный характер, а цены на них регулируются государством.

“Во время карантина количество назначенных поездов существенно уменьшилась, а продажа билетов на эти поезда осуществляется на ограниченное количество мест в вагонах (50% мест), поэтому убытки АО “УЗ” увеличатся как минимум в полтора-два раза”, – подчеркивают в “Укрзализныце”.

АО объясняет, что для выхода на безубыточный уровень цены на перевозки необходимо было бы повысить.

“В условиях прогноза на 2020 год для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки пассажиров необходимо было бы повысить более чем в 2 раза”, – указано в ответе УЗ.

“Укрзализныця” обращает внимание, что на сегодня не выполняются положения ст. 15 закона “О ценах и ценообразовании” в отношении обязательств по возмещению разницы между экономически обоснованными и государственно регулируемым тарифам. Однако сейчас о повышении тарифов речь не идет.

“Сегодня вопрос об индексации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении АО “Укрзализныця” не инициируется”, – сказано в ответе.

По материалам РБК-Украина
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