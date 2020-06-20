Убытки из-за карантина: в УЗ назвали сумму потерь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ежемесячные убытки АО “Укрзализныця” из-за карантина вырастут как минимум в полтора-два раза. Однако повышение тарифов на перевозку УЗ пока не будет инициировать.
Об этом говорится в ответе на запрос РБК-Украина.
Читайте также: Укрзализныця создаст филиал, который будет управлять вокзалами
Как отмечают в УЗ, ежемесячные убытки от пассажирских перевозок составляют ориентировочно 1 млрд гривен, учитывая то, что такие перевозки носят социальный характер, а цены на них регулируются государством.
“Во время карантина количество назначенных поездов существенно уменьшилась, а продажа билетов на эти поезда осуществляется на ограниченное количество мест в вагонах (50% мест), поэтому убытки АО “УЗ” увеличатся как минимум в полтора-два раза”, – подчеркивают в “Укрзализныце”.
АО объясняет, что для выхода на безубыточный уровень цены на перевозки необходимо было бы повысить.
“В условиях прогноза на 2020 год для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки пассажиров необходимо было бы повысить более чем в 2 раза”, – указано в ответе УЗ.
“Укрзализныця” обращает внимание, что на сегодня не выполняются положения ст. 15 закона “О ценах и ценообразовании” в отношении обязательств по возмещению разницы между экономически обоснованными и государственно регулируемым тарифам. Однако сейчас о повышении тарифов речь не идет.
“Сегодня вопрос об индексации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении АО “Укрзализныця” не инициируется”, – сказано в ответе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусорВчера, 11:17 - 1839 11
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 5020 9
В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестированияВчера, 08:48 - 876 4
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 18595 3
Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жильеВчера, 14:42 - 832 3
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 18595 3
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 16809 2
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 5020 9
В Кабмине рекомендовали, когда украинцам начинать рабочий деньВчера, 13:30 - 4032
В Украине проверят рестораны, кафе и транспортВчера, 10:44 - 3757 1
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 723
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 405 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1680 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 611 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9853 2