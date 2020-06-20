Toyota сократит производство: на выпуск каких авто повлияет решение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за коронавируса и падения спроса на новые автомобили Toyota сократит объемы производства на 10% в июле.
Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя Toyota.
Компания постоянно будет корректировать производственные операции на заводах по выпуску автомобилей в Японии. В текущем месяце компания снизила производство машин на 40%.
Также компания введет одну смену на трех производственных линиях на двух своих заводах – Hino Motors и Gifu Auto Body Co.
Снижение количества произведенных машин отразится на моделях Toyota Land Cruiser Prado и FJ Cruiser, а также на Hiace.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусорВчера, 11:17 - 1645 11
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 4028 8
В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестированияВчера, 08:48 - 816 4
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаПозавчера, 22:34 - 3359 3
Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жильеВчера, 14:42 - 707 2
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 14211 1
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 7206 1
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 4028 8
В Кабмине рекомендовали, когда украинцам начинать рабочий деньВчера, 13:30 - 3675
В Украине проверят рестораны, кафе и транспортВчера, 10:44 - 3471 1
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 698
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 399 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1655 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 598 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9745 2