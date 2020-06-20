Toyota сократит производство: на выпуск каких авто повлияет решение

Из-за коронавируса и падения спроса на новые автомобили Toyota сократит объемы производства на 10% в июле.

Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя Toyota.

Компания постоянно будет корректировать производственные операции на заводах по выпуску автомобилей в Японии. В текущем месяце компания снизила производство машин на 40%.

Также компания введет одну смену на трех производственных линиях на двух своих заводах – Hino Motors и Gifu Auto Body Co.

Снижение количества произведенных машин отразится на моделях Toyota Land Cruiser Prado и FJ Cruiser, а также на Hiace.