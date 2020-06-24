0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Как изменится рынок офисных центров после пандемии

Как изменится рынок офисных центров после пандемии

Часть компаний и вовсе съезжают, оставляя владельцев бизнес-центров растерянными. Об этом пишет budport.

Однако, далеко не весь корпоративный мир уйдет в глубокий онлайн и останется навсегда в формате home office.

Часть сотрудников возвращаются на рабочие места, которые ждут качественные изменения:

  • Во-первых, расстояние между рабочими столами 2 метра против 1-1,3 м, которые разрешали раньше. Никаких стыковок столов вообще.
  • Во-вторых, организация карт передвижения по местам общего пользования, периметру рабочих и дополнительных зон. Никаких столпотворений, за этим какое-то время даже будут следить.
  • В третьих, озвучены требования обеспечить на одного человека 10 м2 вместо привычных 3-4 м2. Разумеется, количество сотрудников, работающих из офиса, в таком случае сокращается. Остаются только те, кому позарез нужен этот формат. Каждое рабочее место будет обеспечено конференц-связью.
  • В-четвертых, требования в части кондиционирования и климат-контроля. Вопрос чистки фильтров будет стоять остро еще не один месяц. И уборки, дезинфекции всех мест общего пользования.

Рынок офисной недвижимости станет другим. Повышение инвестиционной привлекательности офисной недвижимости для арендаторов станет возможным за счет модернизации офисов в соответствии с вышеперечисленными факторами.

Включая техническое оснащение, инфраструктуру полного цикла, новый подход к условиям аренды (гибкий офис, дисконты клиентам надолго) и предложения готовых офисных решений для арендаторов. Офисы с ремонтом будут очень востребованы в ближайшее время.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменили уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом. Во время карантина не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц.

Справка Finance.ua:

  • Карантин в Украине стал настоящим вызовом для рынка аренды жилья. Лишь 15% украинцев могут позволить себе снимать квартиру длительное время, не работая. В связи с этим цены на аренду жилья в Украине постепенно снижаются.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.