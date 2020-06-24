Как изменится рынок офисных центров после пандемии

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Часть компаний и вовсе съезжают, оставляя владельцев бизнес-центров растерянными. Об этом пишет budport.
Однако, далеко не весь корпоративный мир уйдет в глубокий онлайн и останется навсегда в формате home office.
Часть сотрудников возвращаются на рабочие места, которые ждут качественные изменения:
Рынок офисной недвижимости станет другим. Повышение инвестиционной привлекательности офисной недвижимости для арендаторов станет возможным за счет модернизации офисов в соответствии с вышеперечисленными факторами.
Включая техническое оснащение, инфраструктуру полного цикла, новый подход к условиям аренды (гибкий офис, дисконты клиентам надолго) и предложения готовых офисных решений для арендаторов. Офисы с ремонтом будут очень востребованы в ближайшее время.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменили уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом. Во время карантина не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц.
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