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В сети провайдера «Ланет» произошла крупная авария

В сети провайдера «Ланет» произошла крупная авария

Пользователи интернет-провайдера «Ланет» столкнулись с проблемой отсутствия связи. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что не работает телефон службы поддержки, и сайт компании загружается не полностью.

Компания оперативно уведомила пользователей сообщением в социальной сети Facebook, сообщив об аварийной ситуации на центральном участке сети компании. Это и стало причиной проблем с доступом к интернету.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности, но «Ланет» пока не может точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме. По мере появления дополнительной информации сообщение будет дополняться.

По материалам ITC.ua
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