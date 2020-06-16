В сети провайдера «Ланет» произошла крупная авария

Пользователи интернет-провайдера «Ланет» столкнулись с проблемой отсутствия связи. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что не работает телефон службы поддержки, и сайт компании загружается не полностью.

Компания оперативно уведомила пользователей сообщением в социальной сети Facebook, сообщив об аварийной ситуации на центральном участке сети компании. Это и стало причиной проблем с доступом к интернету.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности, но «Ланет» пока не может точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме. По мере появления дополнительной информации сообщение будет дополняться.