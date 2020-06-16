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Межбанк: есть факторы, которые способны подыграть гривне

Межбанк: есть факторы, которые способны подыграть гривне

Начиная с понедельника ситуация на валютном межбанке будет опять достаточно быстро меняться. Более того, есть факторы, которые способны в какой-то степени подыграть гривне даже на фоне предстоящих выплат возмещений НДС экспортерам со стороны государства.

Основными интригами понедельника-среды будут:

1). Действия Нафтогаза. По заявлениям топ-менеджмента госкомпании, в течение июня ей надо перечислить в бюджет порядка 39 млрд гривен. Обычно компания выходит на валютный рынок и по частям распродает свои долларовые ресурсы под такие операции. Часть средств уже было продано ранее, чтобы не “взрывать” межбанк, но значительные объемы продаж возможны и в ближайшие дни. Такие распродажи доллара Нафтогаза способны существенно влиять на курсовой тренд на межбанке в течение тех дней, когда он будет появляться на рынке. И основная интрига – объемы и даты таких продаж валюты. Но в любом случае – это сработает в пользу гривны;

2) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ на фоне начала выплат основных возмещений НДС экспортерам. На момент написания статьи чиновники хотели продавать гривневые облигации 23 июня без указания объемов размещения на 98, 154, 245, 329, 609 и 966 дней. Развернется серьезная битва за доходность по этим бумагам. Пока инвесторы достаточно сдержанно относятся к снижению доходности по новым размещениям минфиновцев после понижения учетной ставки НБУ до 6%. Но постепенно объемы покупок бумаг будут расти. Основными покупателями останутся украинские банки, которые потом используют эти бумаги при операциях рефинансирования с Нацбанком. Объемы завтрашнего размещения повлияют на ресурсный и опосредованно – валютный рынки в период с понедельника по среду и сыграют на укрепление гривны. А вот возмещения НДС экспортерам (в ближайшее время пойдут основные выплаты) снизит их активность по продаже валюты, пока они не потратят имеющуюся у них гривну;

3) Поведение нерезидентов и запоздавших плательщиков налогов. Иностранцы постараются воспользоваться распродажами валюты Нафтогаза и станут “без лишнего шума” выкупать необходимые им объемы в моменты проседания котировок. Этим они частично “отберут работу” у Нацбанка, который тоже не прочь пополнить резервы долларом за счет выкупа излишка доллара на торгах. Тем более, что сегодня еще и часть крупных компаний будет дорассчитываться с бюджетом по своим налоговым платежам. Ценники НБУ и нерезидентов и сформируют сегодня курсовой тренд на межбанке.

По прогнозам Finance.ua, 22 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,58-26,83 гривен с объемами операций до $290 млн при заключении до 650 сделок.

Мы не исключаем, что при массированных выходах с продажей валюты Нафтогаза – Нацбанк не только будет выходить с обычными для него почти ежедневными интервенциями по единому курсу, но может объявить и аукцион по выкупу доллара.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,71 / 26,73
евро – 29,97 / 30,00
российский рубль – 0,3845 / 0,3849

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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