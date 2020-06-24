Почему дешевый доллар не выгоден Украине

До осени доллар дорожать не будет. На пользу гривне работают несколько миллиардов долларов, которые Украина получила от МВФ.

Об этом Gazeta.ua рассказал Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

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“Потом все зависит от развертывания глобального экономического кризиса, второй волны пандемии коронавируса. Кроме того, стабильность курса гривны должна достигаться из-за роста экспорта и производительности труда. У нас сейчас курс доллара не растет, поскольку сократилась деловая активность. Бизнес сворачивает проекты. Потребность в импортном оборудовании, в капитальных инвестициях падает. Кроме того, люди меньше покупают, потому что не имеют денег. Поэтому цены не растут, а гривна не девальвирует”, – объясняет экономист.

Говорит, что власть применяет дефляционную модель выхода из кризиса. Она заключается в резком сокращении бюджетных расходов, когда выполняют только защищенные статьи бюджета, а инвестиционные замораживают.

“Во время кризисов 2008-го, 2014-2015 годов имели дело с инфляционной моделью. Начинали печатать больше денег. Росла экономическая активность, больше становились зарплаты, активизировалась торговля, а так подтягивались цены. На фоне этого рос курс”, – говорит Кущ.

Добавляет, что сейчас Нацбанку нужен низкий, хоть и искусственный, уровень инфляции. Это связано с долгом нерезидентам в виде облигаций внутреннего государственного займа.

“В прошлом году их портфель составлял 100-120 миллиардов гривен. Это примерно $5 миллиардов. Рост доллара не выгоден кредиторам, вложившим средства во внутренние украинские ценные бумаги. Они хотят перевести свои доходы по выгодному курсу. В то же время это могло бы положительно повлиять на экспортеров, которые вынуждены по низким ценам продавать товары на внешних рынках. Прежде всего речь идет о металлургии”, – подытожил экономист.

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