BMW и Mercedes прекращают совместную разработку беспилотных авто

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Немецкий автопроизводитель BMW объявил о прекращении сотрудничества с Mercedes в области разработки беспилотных авто.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Соответствующее решение было принято “после тщательного анализа” и является результатом “взаимного и дружественного соглашения”.
Обе компании не исключают, что в будущем это направление работы будет восстановлено.
В пресс-релизе сообщается, что, несмотря на “значительные успехи”, компании не смогли провести экспертные обсуждения и договориться с поставщиками о технологических дорожных картах.
После переговоров обе стороны пришли к выводу, что, “учитывая объем затрат, связанных с созданием общей технологической платформы, а также текущих деловых и экономических условий, время не подходит для успешного осуществления сотрудничества”, – говорится в сообщении.
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