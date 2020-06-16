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BMW и Mercedes прекращают совместную разработку беспилотных авто

BMW и Mercedes прекращают совместную разработку беспилотных авто

Немецкий автопроизводитель BMW объявил о прекращении сотрудничества с Mercedes в области разработки беспилотных авто.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Соответствующее решение было принято “после тщательного анализа” и является результатом “взаимного и дружественного соглашения”.

Обе компании не исключают, что в будущем это направление работы будет восстановлено.

В пресс-релизе сообщается, что, несмотря на “значительные успехи”, компании не смогли провести экспертные обсуждения и договориться с поставщиками о технологических дорожных картах.

После переговоров обе стороны пришли к выводу, что, “учитывая объем затрат, связанных с созданием общей технологической платформы, а также текущих деловых и экономических условий, время не подходит для успешного осуществления сотрудничества”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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