Польша с 1 июля отменит ограничения на количество пассажиров в самолетах

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Польша с 1 июля позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест.
Об этом объявила вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на TVN24.
Согласно постановлению польского правительства от 29 мая, в настоящее время самолет может перевозить одновременно “не больше пассажиров, чем половина максимального количества пассажирских мест, указанных в технической документации на самолет”.
Однако это изменится с 1 июля. Эмилевич заявила, что регламент об отмене ограничений ожидает подписи премьер-министра Матеуша Моравецкого. Пассажирские ограничения отменяются для регулярных и чартерных рейсов.
“С моей точки зрения, это очень важная информация для сферы туризма и отдыха. Для всех предприятий, предоставляющих услуги по выездному туризму. Для этих компаний рейсы, которые должны заполняться на 50 процентов, были убыточными. Если бы мы оставили эти ограничения, поляки не смогли бы свободно летать в те страны, которые уже сегодня открылись”, – заявила Эмилевич.
Требование обязательно носить маски на борту самолета остается в силе. Это касается пассажиров, а также стюардов.
Напомним, 18 июня в Польше сообщили о самом большом суточном количестве смертей от коронавируса за почти два месяца.
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