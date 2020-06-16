Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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На валютном рынке затишье. Ситуация с долларом стабильная. После подорожания в марте-апреле курс снизился.
Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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“После объявления карантина причины резкого роста курса доллара не диктовались экономикой. Это произошло на фоне негативных ожиданий бизнеса. Украинцы запаниковали не только из-за карантина, но и начала мирового финансового кризиса”, – говорит Фурса.
По его словам, Национальному банку удалось стабилизировать ситуацию уже в мае.
“Постепенная продажа регулятором из резервов $2 миллиардов успокоила ситуацию и спрос на рынке. С тех пор Нацбанку удалось откупить обратно в резервы все потраченные средства на поддержку гривны”, – объясняет банкир.
Добавляет, что сейчас ситуация для курса гривны благоприятная. Девальвировать национальная валюта не должна.
“Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом бизнес получил гарантию, что макрофинансовая стабильность сохранится. С другой стороны, имеем благоприятную ситуация в торговом балансе. Впервые за много лет вышли в плюс. Импорт сократился сам собой из-за карантина. А экспорт остается на достаточно сильном уровне”, – отмечает Фурса.
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