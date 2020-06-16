День медицинского работника: интересные факты от ГУС Киева

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня, 21 июня, День медицинского работника. Это ежегодный профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения, который отмечают в Украине.
Как сообщает Главное управление статистики в г. Киеве, в 2019 году в Киеве работало 21 отделение экстренной медицинской помощи. Также 552,7 тыс. лицам была оказана медицинская помощь во время выезда.
Интересная статистика за 2019 год:
19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработных плат врачам и медицинским работникам. В этом году правительство планирует увеличить выплаты по зарплатам медикам на почти 8 миллиардов гривен.
«Всем врачам независимо от должности предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен)», — уточнил премьер.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР направила средства из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорогПозавчера, 08:15 - 328 3
Новые штрафы и лишение прав: Что ждет водителей в июле3 ч. назад - 2886 2
Омелян объяснил, почему в Украине не был реализован обещанный им проект Hyperloop5 ч. назад - 354 2
Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден бежать за границу - экономистВчера, 11:00 - 7842 2
Украинские архитекторы создали переносные хюге-пространства для удаленной работы (фото)8 ч. назад - 329 1
Штраф за отсутствие автостраховкиВчера, 10:30 - 23937
Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 летВчера, 10:00 - 23389 1
Путешествия в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцевВчера, 15:06 - 14515 1
Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден бежать за границу - экономистВчера, 11:00 - 7842 2
Новые штрафы и лишение прав: Что ждет водителей в июле3 ч. назад - 2886 2
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)Вчера, 12:10 - 246
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)Позавчера, 12:10 - 247 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1388
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 454 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8626 1