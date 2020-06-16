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День медицинского работника: интересные факты от ГУС Киева

День медицинского работника: интересные факты от ГУС Киева

Сегодня, 21 июня, День медицинского работника. Это ежегодный профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения, который отмечают в Украине.

Как сообщает Главное управление статистики в г. Киеве, в 2019 году в Киеве работало 21 отделение экстренной медицинской помощи. Также 552,7 тыс. лицам была оказана медицинская помощь во время выезда.

Интересная статистика за 2019 год:

  • в Киеве есть 25,2 тыс. лиц всех специальностей, на 10 тыс. населения приходится 86 медиков;
  • 31,6 тыс. среднего медицинского персонала;
  • 129 больничных учреждений;
  • 806 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (не включая обособленные структурные подразделения);
  • плановая емкость амбулаторно поликлинических мероприятий – 84,1 тыс. посещений за смену.

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработных плат врачам и медицинским работникам. В этом году правительство планирует увеличить выплаты по зарплатам медикам на почти 8 миллиардов гривен.

«Всем врачам независимо от должности предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен)», — уточнил премьер.

Справка Finance.ua:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов также заявлял, что с 1 сентября медработникам специализированных и высокоспециализированных медучреждений повысят зарплату.
  • 9 мая министр здравоохранения сообщил, что его ведомство будет инициировать изменения в бюджет для того, чтобы на 50% повысить зарплату медработникам с 1 июля.

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По материалам Finance.UA
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