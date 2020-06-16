Межбанк: курс "протоптался" в достаточно узком коридоре

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Пятница прошла достаточно активно на валютном рынке, хотя и не принесла ощутимых успехов в части ожиданий и последующих результатов сделок ни для продавцов, ни для покупателей.
Курс “протоптался” в достаточно узком коридоре весь день и практически участники рынка достигли компромисса по котировкам уже с середины дня.
Не оправдались расчеты как тех, кто надеялся на ощутимые провалы котировок за счет продаж Нафтогаза, так и тех, кто ожидал их роста за счет нерезидентских больших покупок. НБУ смог купить свои $20 млн по 26,72 гривен уже в самом начале сессии и на этом особые успехи регулятора по пополнению резервов сегодня закончились.
Ход торгов
В первый час особого количества сделок не было. Но предложение превышало спрос, что грозило снижением курса.
НБУ сразу купил $20 млн по 26,72 гривен. И именно скупка валюты регулятором поддержала доллар.
После этого и покупатели, и продавцы многократно надеялись повернуть курсовой тренд в нужную им сторону, но из этого ничего не вышло.
В пределах узкого коридора 26,71-26,715/26,73-26,735 гривен с очень небольшими отклонениями – доллар и находился основную часть времени.
Спекулянты работали только в формате “в две стороны”, а НБУ предоставил рынку самому находить компромиссный курс в пределах этого коридора и больше на торгах не появлялся. Завершилась сессия по доллару котировками 26,715/26,735.
Главные события 19 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,71 / 26,73
евро – 29,94 / 29,96
российский рубль – 0,3854 / 0,3861
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1202 / 1,1204
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