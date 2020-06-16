Новый универсал VW Golf заметили во время тестов

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Фотошпионы разместили в Интернете фотографии нового универсала VW Golf, который будет продаваться как модель 2021 года. У дилеров он появится до конца текущего года.
В то время, как весь мир сошел с ума в погоне за кроссоверами, жители Европы по-прежнему любят универсалы. Они надежны и практичны. Эти качества автомобилей всегда ценились бережливыми европейцами.
Жителям Европы, конечно, придется по нраву новый универсал VW Golf, ведь по сравнению с хэтчбеком у него гораздо больше багажник. Судя по всему, объем его багажника будет примерно таким, как у универсала Skoda Octavia. Покупатели универсалов прежде всего обращают внимание на багажник. Чем он больше – тем лучше продажи.
У нового универсала Golf будут такие же двигатели и технологии, как у хэтчбека. Не исключено, что покупателям предложат и гибридную версию.
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