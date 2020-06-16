"Укрпочта" возобновила международную доставку пассажирскими самолетами

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Национальный оператор почтовой связи “Укрпочта” возобновил международную доставку посылок пассажирскими самолетами компаний Lufthansa и KLM.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
“Авиакомпания Lufthansa доставляет отправления Укрпочты из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии. Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпочты в Нидерланды, а оттуда – в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и другие страны. Сейчас почтовые отправления будут вылетать 5 раз в неделю на рейсах Lufthansa и 3 раза в неделю на рейсах KLM”, – говорится в сообщении.
Поскольку сейчас не заявлено возобновление прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США. В целом в июне авиакомпания доставит в США посылки Укрпочты на 7 прямых рейсах, выполняемых 1-2 раза в неделю.
Какие посылки доставляют:
С постепенным восстановлением регулярного сообщения национальный почтовый оператор будет возвращаться к перевозке другими авиалиниями, которые до карантина постоянно доставляли отправления Укрпочты.
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